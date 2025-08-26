26 августа, 06:11Происшествия
Четыре БПЛА уничтожено в Кингисеппском районе Ленобласти
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
По его данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле не выявлено.
Этой ночью массированной атаке беспилотников также подверглась Волгоградская область. Обломки одного из дронов повредили хозяйственную постройку в садовом товариществе на юге Волгограда.
Ранее четыре человека пострадали при атаках украинских беспилотников в Белгородской области. Среди раненых, в частности, оказались мужчина, получивший баротравму, осколочные ранения спины и головы, и женщина с баротравмой.