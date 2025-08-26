Форма поиска по сайту

26 августа, 06:11

Происшествия

Четыре БПЛА уничтожено в Кингисеппском районе Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

По его данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле не выявлено.

Этой ночью массированной атаке беспилотников также подверглась Волгоградская область. Обломки одного из дронов повредили хозяйственную постройку в садовом товариществе на юге Волгограда.

Ранее четыре человека пострадали при атаках украинских беспилотников в Белгородской области. Среди раненых, в частности, оказались мужчина, получивший баротравму, осколочные ранения спины и головы, и женщина с баротравмой.

происшествиярегионы

