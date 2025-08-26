Силы ПВО отражают массированную атаку дронов в Волгоградской области

Фото: министерство обороны РФ

Российские подразделения ПВО отражают массированную атаку вражеских беспилотников на территорию Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Предварительно, обломки одного из дронов повредили хозяйственную постройку в садовом товариществе на юге Волгограда. В результате случившегося никто не пострадал.

Вечером 25 августа средства ПВО уничтожили в общей сложности 37 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами России. Больше всего дронов было сбито в Брянской и Ростовской областях.

Ранее автомобиль загорелся в Курске после атаки БПЛА. Обломки сбитого беспилотника упали на улицах города. В одной из квартир были повреждены окна.