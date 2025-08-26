26 августа, 05:41Происшествия
Силы ПВО отражают массированную атаку дронов в Волгоградской области
Фото: министерство обороны РФ
Российские подразделения ПВО отражают массированную атаку вражеских беспилотников на территорию Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Предварительно, обломки одного из дронов повредили хозяйственную постройку в садовом товариществе на юге Волгограда. В результате случившегося никто не пострадал.
Вечером 25 августа средства ПВО уничтожили в общей сложности 37 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами России. Больше всего дронов было сбито в Брянской и Ростовской областях.
Ранее автомобиль загорелся в Курске после атаки БПЛА. Обломки сбитого беспилотника упали на улицах города. В одной из квартир были повреждены окна.