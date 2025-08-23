Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

23 августа, 16:17

Происшествия

Автомобиль загорелся после атаки БПЛА на Курск

Фото: телеграм-канал "Сергей Котляров"

Автомобиль загорелся в Курске после атаки БПЛА, рассказал врио губернатора Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Наглядные свидетельства исторического беспамятства. Сегодня, в священный для всей страны праздник – день разгрома фашистско-немецких захватчиков в Курской битве – враг с помощью беспилотников атаковал наш регион", – подчеркнул Хинштейн.

Обломки сбитого беспилотника упали на улицах города. В одной из квартир повреждены окна. На местах работают оперативные службы города. Людям, у которых повреждено имущество, будет оказана помощь. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ночь на субботу, 23 августа, дежурные силы ПВО перехватили и сбили 10 украинских беспилотников над регионами РФ. Атака продолжалась с 20:50 22 августа до 00:00 23 августа по московскому времени. В частности, были сбиты четыре дрона над территориями Ростовской области и Краснодарского края.

происшествиярегионы

