23 августа, 03:39

Происшествия

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область

Фото: Москва 24

Три человека пострадали при атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров в телеграм-канале местной администрации.

По информации губернатора, один из БПЛА упал в городе Петров Вал возле многоэтажного жилого дома. В результате чего было повреждено остекление, пострадали три человека, в том числе один ребенок. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также из-за падения обломков дрона произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Прибывшие пожарные локализовали огонь. Угрозы населенному пункту нет.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА нанесли удар по высоковольтному оборудованию в Запорожской области. В результате чего произошло отключение света по всей территории региона.

