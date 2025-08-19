Кровля больницы загорелась в Волгограде из-за падения обломков украинского дрона

Фото: 123RF/Gudella

Кровля здания одного из корпусов больницы в Волгограде загорелась после падения обломков украинского дрона. Об этом сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

На месте работают оперативные службы города. Пожарные ликвидируют возникшее возгорание.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Пациентам оказывается плановая помощь в других отделениях больницы.

На фоне сообщений об атаке дронов в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты.

Ранее, в ночь на 18 августа, средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 23 украинских БПЛА над российскими регионами. Восемь из них было уничтожено в небе над Тамбовской областью.