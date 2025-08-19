Введены временные ограничения в аэропорту Волгограда

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в воздушных гаванях Пензы и Тамбова. Однако несколько позже аэропорты вернулись к работе в штатном режиме.

Также 17 августа ограничения коснулись авиагавней Нижнего Новгорода и Казани. Вскоре аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов.