Фото: ТАСС/Егор Алеев

Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент обе авиагавани не принимают на посадку и не выпускают рейсы. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует отработать слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах.

В ведомстве отмечали, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров.