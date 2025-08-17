17 августа, 06:09Транспорт
Ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В данный момент обе авиагавани не принимают на посадку и не выпускают рейсы. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует отработать слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах.
В ведомстве отмечали, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров.
Москвичам рассказали, как вернуть потерянную в транспорте вещь