Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 06:09

Транспорт

Ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент обе авиагавани не принимают на посадку и не выпускают рейсы. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует отработать слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах.

В ведомстве отмечали, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров.

Москвичам рассказали, как вернуть потерянную в транспорте вещь

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика