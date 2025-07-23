Минтранс РФ отработает систему работы с авиакомпаниями во время ограничений

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Минтранс РФ отработает слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах, сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на главу ведомства Андрея Никитина.

Глава ведомства посетил аэропорт Внуково и ознакомился с работой круглосуточного оперштаба, где мониторят все задержки и отмены рейсов, качество обслуживания пассажиров, а также принимают решения о выпуске самолетов.

В разговоре с руководством аэропорта он указал на важность следования четкому плану действий во время отмены и задержек рейсов. Российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров, считает Никитин.

"Все пассажиры должны быть обеспечены питьевой водой, приемами пищи и местами для отдыха. Не дожидаясь очередей и задержек. Все должно быть готово заранее <...> В августе нас ожидает пиковая нагрузка на транспортный комплекс. Мы должны быть к ней готовы", – сказал министр.



Ранее Никитин заявлял, что ни аэропорты, ни авиакомпании не могут предугадать введение плана "Ковер", из-за которого задерживаются и отменяются рейсы. По его словам, эта задача возложена на военных.

При этом глава Минтранса заметил, что ситуация в российских аэропортах во время действия ограничений стала "чуть получше", чем было в мае. Ведомство продолжит работать с коллегами из Минобороны и "пытаться что-то сделать", резюмировал он.

