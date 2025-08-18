18 августа, 06:55Транспорт
Аэропорт Тамбова вновь открыт на прием и выпуск рейсов
Фото: 123RF/granevsergey
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что данные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Меры объявили в аэропорту Пензы и Тамбова в ночь на понедельник, 18 августа. Спустя некоторое время в первой гавани сняли ограничения.
Минтранс России планирует отработать слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах.
Воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допускать нарушения прав пассажиров, подчеркнули в ведомстве.
