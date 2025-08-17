Легкомоторный самолет разбился на севере Казахстана

Фото: телеграм-канал KazTAG

Легкомоторный самолет разбился в Акмолинской области на севере Казахстана, сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.

Ведомство отметило, крушение потерпело воздушное судно Aerostar R40F UP-LA229, которое выполняло полет по линии авиации общего назначения. Расследованием инцидента займется специальная комиссия.

По данным местных СМИ, на самолете летели два человека, пилот и пассажир. Оба погибли.

Ранее похожий случай произошел на северо-востоке Демократической Республики Конго. В результате крушения там погибли шесть человек, в том числе командир батальона в звании полковника. Выжил лишь один человек из находившихся на борту.