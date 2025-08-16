Actualite: шесть человек погибли при крушении самолета семейства "Антонов" в ДР Конго

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO

Шесть человек, в том числе командир батальона в звании полковника, погибли при крушении гражданского самолета "Антонов" на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает портал Actualite.

По данным СМИ, погибли два пилота, которые не являются гражданами ДРК. Выжил лишь один человек из находившихся на борту.

Как указали журналисты, самолет упал в 34 километрах от столицы провинции Чопо, города Кисангани. Согласно предварительной информации, борт задел верхушки деревьев, из-за чего и разбился. Ведется расследование причин инцидента.

Ранее два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в американском городе Калиспелл штата Монтана. Два человека получили легкие ранения, указывало одно из изданий. Предварительно, борт заходил на посадку в аэропорт, но потом потерял управление и столкнулся с другим воздушным судном.