Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 04:12

Транспорт

Ограничения на полеты объявлены в аэропортах Пензы и Тамбова

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы и Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что данные меры были введены для того, чтобы обеспечить безопасность полетов в указанных регионах.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует отработать слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах.

В ведомстве отмечали, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допускать нарушения прав пассажиров.

Авиаперевозки между РФ и ОАЭ могут вырасти на 20–25%

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика