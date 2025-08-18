Ограничения на полеты объявлены в аэропортах Пензы и Тамбова

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы и Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что данные меры были введены для того, чтобы обеспечить безопасность полетов в указанных регионах.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует отработать слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах.

В ведомстве отмечали, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допускать нарушения прав пассажиров.