18 августа, 04:12Транспорт
Ограничения на полеты объявлены в аэропортах Пензы и Тамбова
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы и Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он подчеркнул, что данные меры были введены для того, чтобы обеспечить безопасность полетов в указанных регионах.
Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует отработать слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах.
В ведомстве отмечали, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допускать нарушения прав пассажиров.
Авиаперевозки между РФ и ОАЭ могут вырасти на 20–25%