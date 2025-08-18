Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 06:32

Транспорт

Ограничения отменены в аэропорту Пензы

Фото: 123RF/serjio74

Ограничения на полеты отменили в пензенском аэропорту. Об этом рассказал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Теперь воздушная гавань вновь принимает на посадку и отправляет авиарейсы.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы и Тамбова в ночь на 18 августа. В последней гавани продолжают действовать указанные меры. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Штрафы до 50 тысяч рублей ввели за нелегальные услуги такси в аэропортах Подмосковья

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика