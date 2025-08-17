Ограничения на полеты сняты в аэропорту Казани

Фото: 123RF/fifg

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в казанском аэропорту. Об этом рассказал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, направлявшихся в Казань.

Временные ограничения были объявлены в аэропорту Казани и Нижнего Новгорода рано утром 17 августа. Обе авиагавани не принимали и не отправляли воздушные рейсы.

Подобные меры ввели в этих аэропортах, чтобы обеспечить безопасность полетов в регионах. Спустя некоторое время в аэропорту Нижнего Новгорода отменили ограничения.