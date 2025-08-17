17 августа, 07:10Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Казани
Фото: 123RF/fifg
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в казанском аэропорту. Об этом рассказал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, направлявшихся в Казань.
Временные ограничения были объявлены в аэропорту Казани и Нижнего Новгорода рано утром 17 августа. Обе авиагавани не принимали и не отправляли воздушные рейсы.
Подобные меры ввели в этих аэропортах, чтобы обеспечить безопасность полетов в регионах. Спустя некоторое время в аэропорту Нижнего Новгорода отменили ограничения.
В Госдуме предложили внедрить приоритетное обслуживание семей с детьми в аэропортах