17 августа, 06:31

Транспорт

Аэропорт Нижнего Новгорода вновь открыт на прием рейсов

Фото: depositphotos/ewastudio

Нижегородский аэропорт Стригино снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, летевший в Нижний Новгород.

Временные ограничения объявили в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода утром 17 августа. На момент публикации меры безопасности продолжают действовать в казанской гавани.

Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Авиабилеты в РФ могут подорожать из-за нового сбора для ремонта и строительства аэропортов

транспортрегионы

