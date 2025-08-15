15 августа, 09:35Происшествия
Авиадиспетчеров представят к наградам за работу при землетрясении на Камчатке
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Стрингер
Трех авиадиспетчеров, которые продолжили работать во время землетрясения на Камчатке, представят к наградам, передает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главу региона Владимира Солодова.
"В руках диспетчеров находятся сотни жизней пассажиров, которые находятся в воздухе. И четкость выполнения всех профессиональных задач – залог того, что транспортная безопасность будет обеспечена", – отметил он.
Губернатор обратил внимание на профессионализм и готовность к выполнению обязанностей специалистов в любых условиях. Вместе с тем Солодов назвал героями диспетчеров, которые работали в момент подземных толчков.
Отмечается, что во время землетрясения на взлет отправлялся один борт. Еще несколько самолетов были в воздухе. Любая задержка, подчеркнула пресс-служба, могла привести к трагичным последствиям.
Мощное землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло на Камчатке 30 июля. Явление стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.
После этого в регионе наблюдались несколько афтершоков, а на побережье полуострова были зафиксированы волны цунами высотой 3–4 метра.
Из-за подземных толчков проснулись несколько вулканов, в том числе впервые за свою историю начал извергаться вулкан Крашенинникова.
Новости регионов: вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 7 км