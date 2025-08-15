Авиадиспетчеров представят к наградам за работу при землетрясении на Камчатке

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Стрингер

Трех авиадиспетчеров, которые продолжили работать во время землетрясения на Камчатке, представят к наградам, передает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главу региона Владимира Солодова.

"В руках диспетчеров находятся сотни жизней пассажиров, которые находятся в воздухе. И четкость выполнения всех профессиональных задач – залог того, что транспортная безопасность будет обеспечена", – отметил он.

Губернатор обратил внимание на профессионализм и готовность к выполнению обязанностей специалистов в любых условиях. Вместе с тем Солодов назвал героями диспетчеров, которые работали в момент подземных толчков.

Отмечается, что во время землетрясения на взлет отправлялся один борт. Еще несколько самолетов были в воздухе. Любая задержка, подчеркнула пресс-служба, могла привести к трагичным последствиям.

Мощное землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло на Камчатке 30 июля. Явление стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

После этого в регионе наблюдались несколько афтершоков, а на побережье полуострова были зафиксированы волны цунами высотой 3–4 метра.

Из-за подземных толчков проснулись несколько вулканов, в том числе впервые за свою историю начал извергаться вулкан Крашенинникова.