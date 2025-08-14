Ключевская Сопка на Камчатке усилила активность

Фото: телеграм-канал "Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН"/Марина Вяткина

Вулкан Ключевская Сопка на Камчатке произвел сильный пепловый выброс на высоту 6,5 километра, рассказали в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Шлейф пепла протянулся на 52 километра на восток от вулкана", – приводит слова ученых РИА Новости.

Подчеркивается, что для авиации был установлен оранжевый код опасности, означающий угрозу как для местных, так и для международных авиаперевозок.

Ранее руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук рассказал, что вулканическое дрожание на вулкане Ключевская Сопка увеличилось до 80 микрометров. По его словам, выбросы вулкана доносят пепел до поселка Ключи. Это доставляет неудобства местным жителям.

Первое извержение вулкана Ключевского произошло после мощного землетрясения на Камчатке 30 июля. Магнитуда явления достигала 8,8 балла. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

Спустя некоторое время Ключевская Сопка выбросила столб пепла высотой 11 километров над уровнем моря. По информации ученых, шлейф от пепла протянулся в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Берингова моря.