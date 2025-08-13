Ученый Демянчук: вулканическое дрожание растет на Ключевской Сопке

Фото: РИА Новости/Юрий Демянчук

Вулканическое дрожание на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке увеличилось до 80 микрометров, рассказал ТАСС руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

По его словам, высота фонтанирования лавы из кратера достигает 500 метров, лавовый поток движется к леднику Богдановича. Демянчук также рассказал, что выбросы вулкана доносят пепел до поселка Ключи. Это доставляет неудобства местным жителям.

"Сейчас ягода поспевает, малина, смородина – все в пепле. Его и смыть очень сложно, до конца не получается – хрустит на зубах. Все крыши были черные, а пошел дождь – потекла черная жижа по улицам", – поделился Демянчук.

Первое извержение вулкана Ключевского произошло после мощного землетрясения на Камчатке 30 июля. Магнитуда явления достигала 8,8 балла. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

Спустя некоторое время Ключевская Сопка выбросила столб пепла высотой 11 километров над уровнем моря. По информации ученых, шлейф от пепла протянулся в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Берингова моря.

10 августа сообщалось, что активность вулкана несколько снизилась. Однако ученые Камчатской группы реагирования на вулканические извержения подчеркивали, что активность Ключевской Сопки все равно продолжает быть высокой. Ожидается извержение вулкана, уточняли специалисты.

Также над Ключевской Сопкой действует наивысший код авиационной опасности – красный.