22 августа, 13:08Происшествия
Дело возбуждено после атаки ВСУ на Енакиево в ДНР
Фото: телеграм-канал "Следком"
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на него, а также умышленном повреждении чужого имущества после атаки украинских военных на город Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает RT со ссылкой на СК России.
Как уточнили в ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт с применением ракетных комплексов М142 HIMARS.
Об атаке на Енакиево стало известно накануне. В результате погибли два мирных жителя, еще 21 человек получил травмы. По данным Минздрава ДНР, 8 пострадавших получили амбулаторную помощь, еще 13 госпитализированы.
Обстрел также повредил 9 домов в Енакиево и Никитовском районе Горловки. Всего ВСУ совершили 10 атак.
Десятки людей оказались под завалами дома в Алешках после удара ВСУ