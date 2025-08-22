Дело возбуждено после атаки ВСУ на Енакиево в ДНР

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на него, а также умышленном повреждении чужого имущества после атаки украинских военных на город Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает RT со ссылкой на СК России.

Как уточнили в ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт с применением ракетных комплексов М142 HIMARS.

Об атаке на Енакиево стало известно накануне. В результате погибли два мирных жителя, еще 21 человек получил травмы. По данным Минздрава ДНР, 8 пострадавших получили амбулаторную помощь, еще 13 госпитализированы.

Обстрел также повредил 9 домов в Енакиево и Никитовском районе Горловки. Всего ВСУ совершили 10 атак.