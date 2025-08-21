21 человек пострадал при обстреле Енакиева в ДНР со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Галина Зверева

Украинские войска обстреляли Енакиево в Донецкой Народной Республике. В результате пострадал 21 человек, в том числе один ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным ведомства, при атаке ВСУ применили РСЗО HIMARS.

Министерство уточнило, что 8 пострадавших получили амбулаторную помощь, еще 13 госпитализированы. Степень тяжести их состояния станет известна после завершения оперативного лечения и дополнительного обследования.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью БПЛА по многоэтажному дому в Курске. В результате в здании начался пожар, пламя охватило четыре верхних этажа.

Пострадали 17 человек, одна из жительниц дома погибла. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

