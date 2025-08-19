Электроснабжение нарушено в Запорожской области из-за атаки украинского дрона

Фото: 123RF/yelantsev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА нанесли удар по высоковольтному оборудованию в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

В результате атаки произошло отключение света по всей территории области. Бригады энергетиков ведут восстановительные работы и переключают Запорожье на резервные линии.

Также Балицкий подчеркнул, что отключение электроснабжения в регионе не повлияло на Запорожскую АЭС. Станция продолжает работать в штатном режиме.

Ранее на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Волгограде возник пожар из-за падения фрагментов БПЛА. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Кроме того, кровля здания одного из корпусов больницы в Волгограде загорелась после падения обломков украинского дрона. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Пациентам оказывалась плановая помощь в других отделениях больницы.