19 августа, 23:57Происшествия
Электроснабжение нарушено в Запорожской области из-за атаки украинского дрона
Фото: 123RF/yelantsev
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА нанесли удар по высоковольтному оборудованию в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
В результате атаки произошло отключение света по всей территории области. Бригады энергетиков ведут восстановительные работы и переключают Запорожье на резервные линии.
Также Балицкий подчеркнул, что отключение электроснабжения в регионе не повлияло на Запорожскую АЭС. Станция продолжает работать в штатном режиме.
Ранее на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Волгограде возник пожар из-за падения фрагментов БПЛА. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Кроме того, кровля здания одного из корпусов больницы в Волгограде загорелась после падения обломков украинского дрона. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Пациентам оказывалась плановая помощь в других отделениях больницы.