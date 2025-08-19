Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили над регионами страны 23 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 13 дронов ликвидировали над Волгоградской областью, по 5 – над Ростовской областью и Крымом.

После падения обломков вражеского БПЛА в Волгограде загорелась кровля одного из корпусов больницы. Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Пациентам оказывается плановая помощь в других отделениях медучреждения.

Как уточнил глава Волгоградской области Андрей Бочаров, на месте ЧП работали оперативные службы города.

На фоне сообщений об атаке беспилотников в аэропорту Волгограда вводились временные ограничения. Авиагавань не принимала и не выпускала самолеты. Спустя время запрет сняли.