19 августа, 07:55Происшествия
Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских БПЛА над регионами России
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили над регионами страны 23 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 13 дронов ликвидировали над Волгоградской областью, по 5 – над Ростовской областью и Крымом.
После падения обломков вражеского БПЛА в Волгограде загорелась кровля одного из корпусов больницы. Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Пациентам оказывается плановая помощь в других отделениях медучреждения.
Как уточнил глава Волгоградской области Андрей Бочаров, на месте ЧП работали оперативные службы города.
На фоне сообщений об атаке беспилотников в аэропорту Волгограда вводились временные ограничения. Авиагавань не принимала и не выпускала самолеты. Спустя время запрет сняли.
Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР