Четыре человека ранены после атаки беспилотника в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Четыре человека ранены после атаки беспилотника в Ракитянском районе Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, вражеский БПЛА атаковал коммерческий объект в поселке Ракитное, после чего одному мужчине оказали медпомощь на месте. Пострадавший отказался от госпитализации. Еще троих человек отправили в Ракитянскую ЦРБ.

"Мужчина с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями госпитализирован. Двум женщинам оказали необходимую помощь, лечение продолжат в амбулаторных условиях", – подчеркнул глава субъекта.

Помимо этого, беспилотный летательный аппарат повредил навес здания и два автомобиля. Информация об иных последствиях атаки уточняется.

Ранее в Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехали 52-летний мужчина с 13-летним сыном. В результате удара оба погибли на месте. Губернатор региона Александр Хинштейн призвал жителей области не возвращаться в приграничные районы. По его словам, это может закончиться трагедией.