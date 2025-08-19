Форма поиска по сайту

19 августа, 04:20

Транспорт

Временные ограничения в аэропорту Волгограда сняты

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения на работу в аэропорту Волгограда сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период их действия на запасной аэродром улетел один самолет.

Сейчас аэропорт возобновил штатную работу. Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и другие службы приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее подобные ограничения коснулись аэропортов Тамбова и Пензы. Однако вскоре авиагавани возобновили работу в штатном режиме.

