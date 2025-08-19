В Волгограде ликвидировано возгорание на НПЗ после падения обломков БПЛА

Фото: 123RF/svglass

Пожар, который произошел после падения на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Волгограде фрагментов беспилотников, потушен. Об этом рассказала пресс-служба областной администрации, передает РИА Новости.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о возгорании, зафиксированном на кровле здания одного из корпусов больницы после падения обломков украинского дрона.

В результате произошедшего никто не пострадал. Пациентам оказывали помощь в других отделениях больницы. Спустя время пожар удалось потушить.

На фоне атаки в ночь на 19 августа в аэропорту Волгограда вводились временные ограничения. В связи с этим воздушная гавань временно не принимала и не отправляла самолеты.

К утру ограничения были сняты. Как заявлял представитель Росавиации Артем Кореняко, меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.