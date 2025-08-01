Специалисты Ростехнадзора отметили высокий уровень безопасности МНПЗ

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Представители Ростехнадзора посетили с рабочим визитом Московский нефтеперерабатывающий завод, в ходе которого ознакомились с программами повышения надежности оборудования и увеличения эффективности промышленной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Специалисты также обсудили перспективы внедрения цифровых решений для контроля производственной деятельности предприятия.

"Ростехнадзор осуществляет постоянный контроль производственных объектов Московского НПЗ, налажено постоянное продуктивное взаимодействие. Модернизация, которую проводит предприятие с 2011 года, позволила обновить оборудование и внедрить новые технологии. Это обеспечивает безопасную эксплуатацию завода", – начальник управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора Юрий Нестеров.

В свою очередь, представители завода рассказали о комплексной производственной безопасности процесса переработки нефти на МНПЗ. "Все технологические установки и резервуары предприятия оборудованы системами защиты, автоматизированными средствами противопожарной сигнализации и тушения. В случае необходимости автоматика позволяет оперативно и надежно перевести установки в безопасное состояние", – пояснили в пресс-службе предприятия.

Там отметили, что их специалисты регулярно проходят аттестацию, участвуют в отработке действий при нештатных ситуациях и проводят испытания техники. На территории завода действует учебный полигон для подготовки сотрудников.



"Системное обеспечение комплексной безопасности Московского НПЗ – это результат постоянного обучения, слаженной работы и ответственного отношения к своему делу каждого специалиста", – отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Ранее на Московском нефтеперерабатывающем заводе прошли плановые учения по промышленной безопасности. Межведомственная комиссия из представителей Ростехнадзора, МЧС и Росприроднадзора оценила готовность предприятия к ликвидации нештатных ситуаций.