В Ростехнадзоре оценили готовность МНПЗ к ликвидации нештатных ситуаций

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Плановые учения по промышленной безопасности прошли на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Межведомственная комиссия из представителей Ростехнадзора, МЧС и Росприроднадзора высоко оценила готовность предприятия к ликвидации нештатных ситуаций, сообщает пресс-служба завода.



В ходе учений более 60 специалистов и 23 единицы техники ликвидировали условный разлив нефти. Спасатели МНПЗ отработали взаимодействие с оперативными службами, выполнили действия с использованием спецтехники, в том числе пеноподъемников, а также прошла проверку работа автоматизированных систем противопожарной защиты.

"В ходе учений мы убедились, что работники предприятия, пожарная часть завода и оперативные службы четко и слаженно выполняют свою работу. Московский НПЗ демонстрирует высокий уровень взаимодействия, что является важным фактором обеспечения безопасности. Предприятие проявляет полную готовность и открытость к сотрудничеству, оперативно предоставляя всю необходимую информацию. Мы высоко ценим приверженность к обеспечению безопасности", – заявил начальник отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора МТУ Ростехнадзора Михаил Логвиненко.

В свою очередь, заместитель генерального директора МНПЗ по производственной безопасности Артем Галяутдинов отметил, что в обеспечении промышленной безопасности задействован каждый из 2 500 сотрудников предприятия, а специализированные службы включают собственную пожарную часть, отряд газоспасателей, профильных технических специалистов.

Ранее Сергей Собянин поручил продолжить работу над обновлением противопожарной службы и службы спасения на водах в Москве. Отмечается, что порядка 18 тысяч специалистов работают в составе пожарно-спасательного гарнизона столицы – это специалисты высокого класса, подготовленные к противостоянию огню, поиску и спасению людей с высоты, на водных объектах и природных территориях.



