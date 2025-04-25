Московский завод внедрил цифровое управление производством бензина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московский НПЗ завершил строительство станции смешения бензина с цифровым управлением, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, современный комплекс минимизирует количество рутинных операций для персонала, повысит экологичность технологических процессов и обеспечит высокое качество продукции.

"Новые заводы строятся по мировым экостандартами, а существующие активно инвестируют в модернизацию – каждое второе предприятие города сегодня реализует зеленые проекты. Город поддерживает эти инициативы, предоставляя всестороннюю поддержку. Такой системный подход формирует основу для создания устойчивой городской среды, где бизнес и природа существуют в гармонии, а социальная ответственность становится ключевым принципом развития индустрии", – подчеркнул Гарбузов.

Отмечается, что система разработана и построена на отечественном программном обеспечении. Станция позволит сократить использование более 30 единиц оборудования, которое было задействовано в процессе прежде. Этот шаг позволил сократить воздействие на окружающую среду, существенно повысить эффективность выпуска и качество моторного топлива, говорится в сообщении.

"Бензин – сложный продукт, который состоит из десятка компонентов. Перед тем как попасть в бак автомобиля, все составляющие смешиваются и становятся топливом. Умная станция смешения делает процесс приготовления более эффективным, при самом строгом контроле качества", – сообщил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Таким образом, отметил Зубер, дополнительно повышается надежность в снабжении рынка топливом.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в 2024 году столичные инвесторы вложили более 386 миллиардов рублей в обрабатывающие производства Москвы. Это число на 33% больше аналогичного показателя 2023 года. Предполагается, что в текущем году уровень инвестиций в эту сферу экономики Москвы вырастет еще на 14%.