Силы ПВО ликвидировали 7 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью
Фото: министерство обороны РФ
Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 7 украинских БПЛА над регионами России в ночь на субботу, 23 августа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства, четыре дрона были сбиты над территорией Ростовской области, 2 – в небе над Волгоградской областью и 1 – над территорией Краснодарского края.
Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате падения дрона пострадали три человека. По словам губернатора, один из БПЛА упал в городе Петров Вал возле многоэтажного жилого дома. В результате чего было повреждено остекление.
Также в Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы ПВО перехватили и сбили 10 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 три часа. Атака продолжалась с 20:50 по московскому времени 22 августа до 00:00 23 августа.