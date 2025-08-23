Силы ПВО ликвидировали 10 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 10 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 три часа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:50 по московскому времени 22 августа до 00:00 23 августа. По четыре дрона были сбиты над территориями Ростовской области и Краснодарского края, еще два – в небе над Белгородской областью.

Ранее силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на севере Ростовской области ночью в пятницу, 22 августа. Атаке дронов подверглись Миллеровский, Тарасовский и Каменский районы области. В нескольких местах в результате падения обломков БПЛА загорелась трава.

Также средства ПВО перехватили и сбили 8 украинских БПЛА над Воронежской, Белгородской и Брянской областями. Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в четверг, 21 августа.