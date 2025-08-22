Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Ростовскую область

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на севере Ростовской области ночью в пятницу, 22 августа. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Атаке дронов подверглись Миллеровский, Тарасовский и Каменский районы области. В нескольких местах в результате падения обломков БПЛА загорелась трава. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорания.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Объекты инфраструктуры не задеты.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации восьми украинских БПЛА над российскими регионами за три часа. Большая часть из них была сбита в небе над Воронежской областью.