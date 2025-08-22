22 августа, 05:54Происшествия
Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Ростовскую область
Фото: министерство обороны РФ
Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на севере Ростовской области ночью в пятницу, 22 августа. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Атаке дронов подверглись Миллеровский, Тарасовский и Каменский районы области. В нескольких местах в результате падения обломков БПЛА загорелась трава. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорания.
По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Объекты инфраструктуры не задеты.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации восьми украинских БПЛА над российскими регионами за три часа. Большая часть из них была сбита в небе над Воронежской областью.