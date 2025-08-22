Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 05:54

Происшествия

Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Ростовскую область

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на севере Ростовской области ночью в пятницу, 22 августа. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Атаке дронов подверглись Миллеровский, Тарасовский и Каменский районы области. В нескольких местах в результате падения обломков БПЛА загорелась трава. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорания.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Объекты инфраструктуры не задеты.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации восьми украинских БПЛА над российскими регионами за три часа. Большая часть из них была сбита в небе над Воронежской областью.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика