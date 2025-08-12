ВС РФ поразили предприятие ВПК Украины и цеха производства БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России поразили предприятие украинского военно-промышленного комплекса и цеха производства беспилотников дальнего действия, сообщает пресс-служба Минобороны.

Оборонное ведомство добавило, что удары нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска, артиллерия группировок войск. В результате их работы также было нанесено поражение местам хранения украинских беспилотников, складам боеприпасов.

Более того, ВС РФ поразили центр подготовки подразделений армии Украины, пункты временного расположения вооруженных формирований украинских солдат и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее российские военнослужащие при помощи беспилотника "Герань-2" ударили по стартовой позиции зенитно-ракетного комплекса С-300В Вооруженных сил Украины в районе города Ворожба в Сумской области. Объект был поражен.