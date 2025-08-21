Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 23:51

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 8 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 8 украинских БПЛА над Воронежской, Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в четверг, 21 августа. Уточняется, что 4 дрона были сбиты над территорией Воронежской области, по 2 – в небе над Брянской и Белгородской областями.

Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации 49 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем в ночь на 21 августа. При этом большая часть дронов была сбита над Ростовской областью.

Владимир Путин поручил Минобороны подготовить курс для военных и участников добровольческих формирований по ликвидации БПЛА из гладкоствольного оружия. Программа должна создаваться с учетом материально-технического обеспечения и имеющихся у гражданских инструкторов и спортсменов навыков стендовой стрельбы.

