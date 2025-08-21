Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 08:00

Силы ПВО сбили 49 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских дронов над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны.

В частности, 21 беспилотник был ликвидирован над Ростовской областью, 7 – над Воронежской, 5 – над Белгородской, 4 – над Крымом, по 3 – над Белгородской и Калужской областями, по 2 – над Орловской областью и акваторией Черного моря, по 1 – над Курской и Тульской областями.

Ранее российские военные пресекли попытку диверсии Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием десантных катеров в Черном море. Украинские военные следовали от Одессы в сторону мыса Тарханкут. При использовании БПЛА атака со стороны противника была остановлена.

Как уточнили в Минобороны, в 72 километрах от побережья Крыма один из вражеских катеров поразил расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет".

Российские войска освободили Искру и Щербиновку в ДНР

