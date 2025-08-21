В Воронежской области с опозданием следует 71 поезд из-за нарушения контактной сети

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

В Воронежской области опаздывает 71 поезд дальнего следования. Причиной для этого послужило нарушение контактной сети, сообщила пресс-служба РЖД.

Неполадки возникли в результате падения БПЛА в ночь на 21 августа на участке Россошь – Сохрановка, пояснили в компании, добавив, что время задержки может достигать 5,5 часа.

В РЖД заверили, что предпринимают все усилия для минимизации задержек поездов южного направления. В частности, для пассажиров составов, задержавшихся более чем на 4 часа, было организовано питание.

Также горожан предупредили об изменениях во времени отправления составов. Согласно новому расписанию:



поезд № 42, следующий из Москвы в Саранск, отправится с Казанского вокзала столицы не ранее 00:00 22 августа (вместо 21 августа в 21:50);

поезд № 24 рейсом Москва – Казань отправится с Казанского вокзала не ранее 01:00 22 августа (вместо 21 августа в 23:10).

О любых изменениях пассажиры будут уведомлены посредством СМС. Кроме того, для получения актуальной информации можно воспользоваться мобильным приложением "РЖД Пассажирам", посетить сайт РЖД или позвонить в круглосуточный Центр поддержки клиентов по телефону 8 (800) 775-00-00.

Падение украинского дрона в Воронежской области привело к отключению света в нескольких селах и задержке пассажирских поездов. Также был поврежден объект энергетики.

На тот момент задержка коснулась 19 составов. Максимальное время ожидания тогда составляло около четырех часов. Для координации восстановительных работ был создан оперативный штаб, а сотрудники поездных бригад оказывали пассажирам необходимую помощь.

Спустя время движение электричек на участке Россошь – Сохрановка было восстановлено. В частности, поезда, задержанные в районе станций Журавка и Райновская, были отправлены по своим маршрутам.

