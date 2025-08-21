Движение поездов в Воронежской области восстановлено после падения БПЛА

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Движение поездов в Воронежской области, которое приостанавливалось из-за падения БПЛА, восстановлено, сообщается в телеграм-канале РЖД.

По информации компании, движение возобновлено на участке Россошь – Сохрановка. Поезда, задержанные в районе станций Журавка и Райновская, отправлены по своим маршрутам.

Из-за ЧП было задержано 19 составов. Максимальное время задержки составило около четырех часов. Сотрудники поездных бригад оказывали пассажирам необходимую помощь.

В результате падения украинского беспилотника в Воронежской области повреждения получил объект энергетики. Из-за этого несколько поселков остались без света, рассказывал губернатор региона Александр Гусев.