21 августа, 07:43

Происшествия

Движение поездов в Воронежской области восстановлено после падения БПЛА

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Движение поездов в Воронежской области, которое приостанавливалось из-за падения БПЛА, восстановлено, сообщается в телеграм-канале РЖД.

По информации компании, движение возобновлено на участке Россошь – Сохрановка. Поезда, задержанные в районе станций Журавка и Райновская, отправлены по своим маршрутам.

Из-за ЧП было задержано 19 составов. Максимальное время задержки составило около четырех часов. Сотрудники поездных бригад оказывали пассажирам необходимую помощь.

В результате падения украинского беспилотника в Воронежской области повреждения получил объект энергетики. Из-за этого несколько поселков остались без света, рассказывал губернатор региона Александр Гусев.

Новости регионов: аэропорт Сочи возобновил работу после атаки БПЛА

