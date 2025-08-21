03:35Происшествия
Несколько пассажирских поездов задержали из-за падения БПЛА в Воронежской области
Фото: 123RF/iciakp
Падение украинского дрона привело к отключению света в нескольких селах Воронежской области и задержке пассажирских поездов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
По информации губернатора, был поврежден объект энергетики. Оперативные службы готовятся к устранению последствий аварии.
Никто из местных жителей не пострадал. В двух районах области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Ранее Украина с помощью БПЛА нанесла удар по высоковольтному оборудованию в Запорожской области. В результате чего произошло отключение света по всей территории региона. Однако вскоре энергетики восстановили все оборудование.
