03:35

Происшествия

Несколько пассажирских поездов задержали из-за падения БПЛА в Воронежской области

Фото: 123RF/iciakp

Падение украинского дрона привело к отключению света в нескольких селах Воронежской области и задержке пассажирских поездов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По информации губернатора, был поврежден объект энергетики. Оперативные службы готовятся к устранению последствий аварии.

Никто из местных жителей не пострадал. В двух районах области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ранее Украина с помощью БПЛА нанесла удар по высоковольтному оборудованию в Запорожской области. В результате чего произошло отключение света по всей территории региона. Однако вскоре энергетики восстановили все оборудование.

происшествиярегионы

