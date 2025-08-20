Силы ПВО ликвидировали 23 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 23 украинских БПЛА над регионами России за 3 часа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Атака продолжалась с 21:00 по московскому времени 19 августа до 00:00 20 августа. Уточняется, что 8 дронов было сбито над территорией Курской области, 7 – в небе над Брянской областью, 5 – над Белгородской областью, 2 – над Крымом и 1 – над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 23 украинских БПЛА в ночь на вторник, 19 августа. Из них 13 было сбито над Волгоградской областью и по 5 – над Ростовской областью и Крымом.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о нарушении электроснабжения в регионе из-за атаки украинского дрона. Энергетики вели восстановительные работы и переключали область на резервные линии.