Более 15 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области

Фото: 123RF/vodolej

В связи с падением БПЛА на участке Россошь – Сохрановка в Воронежской области задерживаются 19 поездов, сообщила пресс-служба РЖД.

В компании уточнили, что максимальное время задержки составляет около четырех часов. Для координации восстановительных работ был создан оперативный штаб.

Сотрудники поездных бригад оказывают всю необходимую помощь пассажирам задержанных составов. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что из-за падения украинского дрона в регионе был поврежден объект энергетики. В результате несколько поселков остались без света. Ремонтные бригады приступили к устранению последствий ЧП.