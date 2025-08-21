Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Силы ПВО отразили атаку украинских дронов в Ростовской области

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Ростовскую область ночью в четверг, 21 августа. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В результате падения осколков дрона произошло возгорание на промышленном предприятии в Новошахтинске. На месте работают экстренные службы.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее падение дрона привело к отключению света в нескольких селах Воронежской области и задержке пассажирских поездов. Оперативные службы работали над устранением последствий аварии. По информации главы региона Александра Гусева, никто из людей не пострадал.

