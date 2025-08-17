Силы ПВО уничтожили ночью 46 дронов над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО прошедшей ночью перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов было уничтожено в Белгородской и Нижегородской областях – 16 и 14 целей соответственно. Еще девять БПЛА было сбито в Воронежской области, три – в Брянской, а также по одному – в Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областях.

В Воронежской области в результате воздушной атаки ранение получил монтер пути железнодорожной станции, его госпитализировали в местную больницу. Кроме того, при падении обломков беспилотника оказалась повреждена ЛЭП на станции, в связи с чем было задержано движение нескольких поездов. Позже движение восстановили.

Ранее в Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехали 52-летний мужчина с 13-летним сыном. В результате удара оба погибли на месте. Власти региона принесли искренние соболезнования семье погибших.