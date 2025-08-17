Движение поездов в Воронежской области восстановлено

Фото: 123RF/vladj55

Движение поездов восстановили в Воронежской области после повреждений на одной из железнодорожных станций при атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

Кроме того, оперативные службы потушили возгорание, произошедшее в магазине и на рынке в одном из районов области. Вместе с тем режим опасности атаки БПЛА пока сохраняется на всей территории региона.

Средства ПВО и РЭБ уничтожили в ночь на 17 августа несколько вражеских беспилотников над Воронежем, а также на востоке Воронежской области. В Воронеже при падении обломков дрона было повреждено остекление в нескольких квартирах жилого дома.

Предварительно, в одном из районов ранение получил монтер пути железнодорожной станции, его госпитализировали в местную больницу. При падении обломков БПЛА оказалась повреждена линия электропередачи на станции, в связи с чем временно было задержано движение нескольких поездов.