Шесть поездов задерживаются в Волгоградской области после атаки БПЛА

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Шесть поездов задерживаются после падения фрагментов БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, сообщает телеграм-канал Приволжской железной дороги.

Корректировка коснулась составов № 452 Адлер – Ижевск, № 524 Адлер – Екатеринбург, № 531 Киров – Адлер, № 358 Имеретинский Курорт – Уфа, № 254 Новороссийск – Уфа и № 252 Новороссийск – Уфа.

Время задержки варьируется от одного часа до более трех часов, уточнили в компании. При этом ранее были отправлены с опозданием поезда № 509 (Казань – Новороссийск) и № 532 (Адлер – Киров). Однако в настоящее время существует вероятность задержки еще трех электричек.

В пресс-службе обратили внимание, что всем пассажирам задерживающихся в пути следования поездов предоставляют воду, а если задержка длится более четырех часов – питание. РЖД делает все возможное, чтобы сократить время опоздания поездов.

Ранее обломки дронов повредили контактную сеть на ж/д станциях в Ростовской области и на Кубани. ЧП привело к сбою графика движения пассажирских поездов – 10 составов задержались в пути следования до 5 часов.

Также 21 июля свыше 50 составов задержались из-за пожара на ж/д станции в Ростовской области. Для ликвидации пожара на станции был задействован пожарный поезд.