Более 20 составов задерживаются из-за пожара на ж/д станции в Ростовской области

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Пожар на станции Каменоломни в Ростовской области, вспыхнувший после атаки БПЛА, привел к сбою графика движения поездов. В пути следования задерживаются 26 пассажирских составов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Время задержки составляет от 13 минут до 4,5 часа в зависимости от маршрута. Движение через станцию осуществляется со сниженной скоростью.

Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд. Кроме того, в рамках координации работы по ликвидации последствий ЧП действует оперативный штаб.

В ночь на 21 июля из-за падения обломков БПЛА в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. В этом же поселке загорелся цветочный магазин.

Несколькими днями до этого на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области также упали обломки БПЛА, из-за чего было приостановлено движение поездов. Помимо этого, на станции Лихая произошел обрыв ЛЭП, в результате оказались обесточены грузовой и пассажирский поезда.