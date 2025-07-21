Более 50 составов задерживаются из-за пожара на ж/д станции в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Более 50 поездов Федеральной пассажирской компании (ФПК) и "Гранд Сервис Экспресс" идут с задержками в связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области, сообщается в телеграм-канале РЖД.

Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, будут обеспечены водой. Питание подготовят для тех, у кого задержка превышает 4 часа.

Кроме того, для обслуживания пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях. Информирование о развитии событий ведется через СМС.

Пассажирам оказывают всестороннюю помощь и содействие, железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки поездов.

В ночь на 21 июля из-за падения осколков БПЛА в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. В этом же поселке огонь охватил цветочный магазин. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь отметил, что вражеские беспилотники были также уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.

Для ликвидации пожара на станции был задействован пожарный поезд, в рамках координации работы по ликвидации последствий ЧП действует оперативный штаб.

Изначально сообщалось, что в результате случившегося по пути следования задерживались 26 пассажирских составов. При этом время опоздания варьировалось от 13 минут до 4,5 часов в зависимости от маршрута. Через станцию поезда проходили со сниженной скоростью.