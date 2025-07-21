Движение поездов вводят в график после ЧП в Ростовской области

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Движение пассажирских поездов, которые были задержаны в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, вводится в график. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

В настоящее время опоздание сократилось у 24 поездов, еще 5 электричек введены в график.

"Через барьерные места движение организовано со сниженной скоростью. РЖД прилагают все усилия, чтобы нормализовать график и минимизировать неудобства для пассажиров", – говорится в сообщении.

В свою очередь, как указал в эфире радио КП председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе РФ, заведующий Лабораторией прогнозирования региональной экономики Кирилл Янков, задержки на железных дорогах случаются по разным техническим причинам. Он рассказал, что перевозчики обязаны обеспечить пассажиров водой и питанием.

"Безусловно, бывают проблемы, в составе зимой должно работать отопление, летом должно работать кондиционирование. Но, к сожалению, это не всегда возможно выдержать, потому что вагоны сейчас такие, что от аккумулятора кондиционеры могут работать не более 30–40 минут. Однако мы видим, что жалоб на то, что в вагонах жарко не поступает", – сказал Янков.

Эксперт уточнил, что в отношении пассажиров поездов не предусмотрена норма с размещением в гостиницах. Однако железнодорожники могут разместить людей в комнате отдыха.

Также Янков заметил, что задержки на Северо-Кавказской дороге происходят уже второй раз подряд.

"Это может быть задержка на час, на два, на десять, иногда и на 20 часов. Но это не задержка на несколько суток, потому что железнодорожники оперативно работают и устраняют помехи", – добавил он.

В ночь на 19 июля украинские беспилотники были уничтожены в Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах Ростовской области. Из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая – Замчалово приостановили движение поездов.

На станции Лихая произошел обрыв линии электропередачи, из-за чего оказались обесточены грузовой и пассажирский поезда. Кроме того, в результате украинской атаки пострадала сотрудница железной дороги. В состоянии средней тяжести ее госпитализировали.

В ночь на 21 июля из-за падения осколков БПЛА в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Для ликвидации пожара на станции был задействован пожарный поезд, в рамках координации работы по ликвидации последствий ЧП действует оперативный штаб.

После случившегося с задержками шли более 50 поездов. Для обслуживания пассажиров дополнительно были открыты билетные кассы на 13 станциях.

