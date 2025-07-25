Обломки БПЛА повредили контактную сеть на ж/д станциях в Ростовской области и на Кубани

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

На железнодорожной станции Песчанокопская в Ростовской области в связи с падением обломков БПЛА была повреждена контактная сеть. Также нарушена работа на станции Тимашевская Краснодарского края, сообщили в пресс-службе РЖД.

Пострадавших в результате инцидента в Ростовской области нет. Однако ЧП привело к сбою графика движения пассажирских поездов – 10 составов задерживаются в пути следования до 5 часов.

В Краснодарском крае из-за повреждения остекления в вагоне пострадал пассажир поезда № 125 Москва – Новороссийск, ему оказали медицинскую помощь на месте. Вместе с тем несколько пассажиров было решено пересадить на другие свободные места.

"Поезд № 125 продолжил движение с опозданием 50 минут. В настоящее время до 1 часа задерживаются 12 поездов", – говорится в сообщении.

Движение составов на станции Тимашевская было восстановлено в 03:50. В настоящий момент проводятся работы для сокращения времени задержки пассажирских поездов.

Как ранее сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, при падении БПЛА вокзал Тимашевская на некоторое время остался без электроснабжения. Специалисты оперативно его восстановили.

Кроме того, в двух районах Краснодарского края из-за падения осколков дронов были повреждены окна жилых домов. Пожаров на месте происшествия не зафиксировано.