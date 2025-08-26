Средства ПВО уничтожили 37 беспилотников над регионами РФ за четыре часа

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 37 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России вечером 25 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские дроны были сбиты в период с 20:00 до полуночи. Девять БПЛА ликвидировали в Брянской области, восемь – в Ростовской области, шесть – в Белгородской, четыре – в Курской, три – в Орловской, два – в Тульской и еще один беспилотник – в Калужской области. Кроме того, еще четыре дрона перехватили над акваторией Черного моря.

Ранее четыре человека пострадали при атаках украинских беспилотников в Белгородской области. Среди раненых, в частности, оказались мужчина, получивший баротравму, осколочные ранения спины и головы, и женщина с баротравмой.

Украинские войска также атаковали город Енакиево в ДНР при помощи высокоточной дальнобойной ракеты М30А1 с РСЗО HIMARS и ударных БПЛА. В результате погибли два человека, пострадал 21 человек, включая подростка.