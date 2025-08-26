Силы ПВО сбили за ночь 43 украинских БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) 26 августа в период с 00:00 до 06:10 по московскому времени уничтожили 43 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В итоге по шесть воздушных целей удалось сбить над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями, пять – над Волгоградской и четыре – над Брянской.

По три БПЛА уничтожены над Орловской и Псковской областями, по два – над Белгородской и Курской, по одному – над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.

В период с 20:00 до полуночи 25 августа российские ПВО сбили еще 37 вражеских дронов. В частности, девять БПЛА ликвидировали в Брянской области, восемь – в Ростовской области, шесть – в Белгородской, четыре – в Курской, три – в Орловской, два – в Тульской и еще один – в Калужской области.

