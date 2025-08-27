Власти Ростовской области сообщили о последствиях атаки БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

В ночь на 27 августа средства ПВО уничтожили украинские беспилотники в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также в Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе Ростовской области, рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района при падении обломков БПЛА были посечены несколько крыш, фасадов и ворот частных домов, а также один автомобиль.

Кроме того, фрагменты дрона рухнули во двор частного дома в Новошахтинске. Повреждения также получили крыши нескольких соседних домов и автомобиль. Кроме того, в одном из зданий было нарушено энергоснабжение.

Во всех районах и муниципалитетах будет проведена оценка нанесенного ущерба. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее в результате падения беспилотника на крышу четырехэтажного многоквартирного дома в переулке Халтуринский в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар. На место сразу же выехали дежурные службы.

Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Из дома эвакуировали 15 жильцов. Им предложили переночевать в пункте временного размещения на базе одной из местных школ. Предварительно, обошлось без пострадавших.